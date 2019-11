Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, recebe homenagem na Câmara dos Deputados, em Brasília

Mais um reconhecimento para os cearenses. O prefeito Roberto Cláudio foi homenageado nesta quarta-feira (20), em Brasília, com a Medalha Mérito Legislativo, concedida pela Câmara dos Deputados. A medalha é considerada a mais importante honraria agraciada pela Casa.

A homenagem, entregue anualmente, é destinada a personalidades ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. A indicação foi do deputado federal André Figueredo, líder da bancada do PDT na Câmara dos Deputados e presidente do partido no Ceará, que acompanhou a solenidade de entrega.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e pelo segundo secretário da Mesa Diretora, Mário Heringer. De acordo com o prefeito de Fortaleza, a homenagem é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade.

Medalha Mérito Legislativo

Criada em 1983, a medalha reconhece trabalhos que tiveram repercussão e receberam a admiração do povo brasileiro, em certo momento da história do País, podendo ser entregue a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros.

A premiação consiste, além do reconhecimento público, na entrega de uma medalha e de um diploma de menção honrosa a cada homenageado.