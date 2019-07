Prefeito de Uruburetama denunciado por crimes sexuais pode não responder criminalmente devido à lei, diz advogado

O médico e prefeito afastado da cidade de Uruburetama, no interior do Ceará, José Hilson de Paiva, pode não responda criminalmente pelos abusos sexuais cometidos contra, pelo menos, 17 pacientes, devido a demora de anos para denunciar o médico. Mesmo com a mudança, em setembro de 2018, do Código Penal Brasileiro, retirando o prazo máximo para a prescrição de um crime sexual, os abusos denunciados pelas vítimas estão sujeitos à legislação antiga.