Prefeito é homenageado no Dia do Mediador Comunitário

O prefeito Naumi Amorim foi homenageado nessa sexta-feira (13) na Assembleia Legislativa pelo apoio que dá em Caucaia à atuação dos mediadores comunitários. O ato aconteceu durante sessão solene em alusão ao dia estadual da categoria, comemorado em 13 de setembro. A solenidade aconteceu no Plenário 13 de Maio, em Fortaleza.

Naumi destacou que Caucaia é a única cidade cearense além de Fortaleza a possuir dois núcleos de mediação em atividade.

“É uma honra este reconhecimento. Este trabalho traz benefícios à população e mais agilidade à Justiça. Não temos medido esforços para trazer melhorias para os dois núcleos porque sabemos que lá a maioria dos casos se resolve sem ir pro Judiciário.”

A homenagem é uma iniciativa da deputada Erika Amorim.

“É a primeira sessão solene do meu mandato. É uma honra ceder este espaço para pessoas que desenvolvem um trabalho de promoção de paz social. O mediador age de forma imparcial; é um instrumento pacificador.”

Para a secretaria estadual da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, é importante o reconhecimento após 20 anos de compromisso dos mediadores no Ceará. “Somos a primeira mediação comunitária do Brasil. Cada mediador dá o melhor de si para que nós possamos ter a justiça e a paz, que são as principais virtudes da humanidade.”

O Ceará possui 13 núcleos em funcionamento, sendo sete em Fortaleza, dois em Caucaia, além de Pacatuba, Maracanaú, Sobral e Forquilha. O programa conta ainda com o Núcleo de Mediação Itinerante, que realiza atendimentos na capital e na Região Metropolitana de Fortaleza em uma unidade móvel adaptada.

“Os propósitos centrais do Programa de Mediação Comunitária são a transformação e empoderamento do cidadão para, através da mediação, dos seus princípios e metodologia, ele protagonizar a missão da promoção da paz a partir do diálogo de maneira responsável e cooperativa, na busca das melhores soluções que satisfaçam a todos”, acrescentou Erika Amorim.

Entre os 28 homenageados hoje estão o governador Camilo Santana; a vice-governadora Izolda Cela; o procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará Plácido Rios; a secretária estadual de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos Socorro França, e os prefeitos Naumi Amorim (Caucaia), Roberto Cláudio (Fortaleza), Carlomano Marques (Pacatuba), Gerlásio Martins Loiola (Forquilha), Ivo Gomes (Sobral), Firmo Camurça (Maracanaú), além de supervisores dos Núcleos de Mediação Comunitária do Estado do Ceará.