Prefeito e vice-prefeito: mais de 22 mil eleitores de Aracoiaba voltarão às urnas no domingo

Os eleitores de Aracoiaba voltarão às urnas no domingo (1º), para eleger o prefeito e vice-prefeito do município. As eleições suplementares serão realizadas devido decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na eleição suplementar do próximo domingo, estarão aptos a votar 22.988 eleitores em 85 seções, com a colaboração de 340 mesários.

Duas coligações concorrem aos cargos: a “Unidos para reconstruir Aracoiaba”, com candidato Thiago Campelo para prefeito e Selma Maria Bezerra para vice-prefeita; e a “Um novo tempo vai começar” com Wellington Silva como candidato a prefeito a José Wilson Dantas para vice-prefeito.

No dia 30 de agosto do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito Antônio Cláudio, e da vice-prefeita, Maria Valmira Silva, que haviam sido cassados, por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2016. O TRE também determinou a inelegibilidade dos dois por oito anos.

A nova eleição havia sido marcada para 28 de outubro do mesmo ano, mas o Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão da eleição suplementar e o retorno ao cargo do prefeito Antônio Cláudio, e da vice-prefeita, Maria Valmira Silva, até o julgamento do mérito da ação cautelar.

O TSE revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a renovação das eleições no município.