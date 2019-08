Prefeito Naumi Amorim assina mais uma ordem de serviço do Avança Caucaia

O Prefeito Naumi Amorim assina nesta quarta-feira (14) a ordem de serviço para o início das obras de mais um lote do Programa Avança Caucaia, que desta vez, beneficiará as Avenidas Contorno Leste, Airton Sena e São Vicente de Paula. A assinatura do documento acontece a partir das 16h na Avenida Contorno Leste, esquina com a Rua 149, Bairro Nova Metrópole. A implantação e recuperação de infraestrutura destes espaços com drenagem, pavimentação, requalificação de passeio e urbanização, devem começar em até 10 dias.

“Mais de 500 ruas receberão asfalto novo e os três principais distritos do município (Sede, Litoral e Jurema) serão interligados com o Avança Caucaia”, afirma o Prefeito Naumi Amorim. “Será um novo jeito da população de Caucaia se locomover. Vamos resolver problemas históricos e colocar em prática uma nova política de mobilidade”, completa.

O programa de infraestrutura é financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) cujo investimento global é de R$ 320 milhões, e também será aplicado na construção de praças, viaduto, ponte, centro social de eventos, ecopontos, urbanização de lagoas, capacitação de microempreendedores, sistema de videomonitoramento e outras ações.

As primeiras obras do Programa aconteceram nas ruas Guararapes e Jorge Guimarães, no Parque Potira. As vias receberam serviços de escavação e drenagem, além de pavimentação asfáltica, requalificação de passeio e sinalização. Somadas, todas essas intervenções chegam a 16 quilômetros de vias totalmente requalificadas.