Prefeito Naumi recebe presidente da Metrofor; Projetos preveem melhorias

O prefeito Naumi Amorim recebeu nessa quarta-feira (15), o diretor presidente da Metrofor, Eduardo Hotz, para debater apoio para execução do projeto de melhorias e ampliação do sistema ferroviário de Caucaia.

O presidente solicitou ao prefeito Naumi apoio no andamento das obras de um projeto que será desenvolvido pela Metrofor em 2020, com previsão de ser executado em 2021. “Precisaremos fechar e abrir ruas do centro do município. O apoio logístico da prefeitura de Caucaia neste trabalho é essencial”, disse.

“Esta é a primeira de muitas reuniões. Vamos unir forças com nossos engenheiros e arquitetos, com os da prefeitura de Caucaia, para alinhar cada vez mais os nossos trabalhos”, ressaltou.

Ele antecipou, que há previsão de abertura da rua Juaci Pontes com a rua Manuel Pereira, no centro de Caucaia, para requalificação da linha férrea de Caucaia, que pretende operar com mais trens em menos tempo.

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) será elaborado entre a Metrofor e a Prefeitura de Caucaia, com o apoio da Autarquia Municipal de Transito e o Programa Avança Caucaia, para determinar as atividades de cada um na elaboração e execução do projeto.

As obras serão realizadas pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). “Vamos organizar todo o centro de Caucaia. É pequeno, mas ainda engarrafa e aproveitamos esta parceria para desenvolver projetos que reorganizem todo o transito local”, completou o prefeito Naumi Amorim. “Esta parceria reforça o desenvolvimento urbano de Caucaia”, ressaltou.