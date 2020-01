Prefeito Roberto Cláudio anuncia drenagem e urbanização em ruas da Granja Lisboa

O prefeito Roberto Cláudio assina, nesta segunda-feira (6), às 9h, a ordem de serviço para o início das obras de urbanização e drenagem em vias da comunidade 7 de Setembro, no bairro Granja Lisboa (Regional V). Com investimentos de R$ 6,8 milhões, o projeto prevê obras de requalificação da infraestrutura viária de 22 vias do bairro, com nova pavimentação, padronização de calçadas e implantação de rede de drenagem.

As obras fazem parte do Programa Mais Ação e serão executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que já realiza obras em outros bairros da Capital, como Canindezinho, Barroso, Aracapé, Jagatá, Jardim Glória, Unidos Venceremos, Mondubim e Jangurussu.

Programa Mais Ação

O Mais Ação é o maior programa de investimentos da história de Fortaleza, com um valor global de recursos na ordem de R$ 1,5 bilhão. As ações da Prefeitura vão garantir, entre as iniciativas previstas, a urbanização de mais de 900 vias em mais de 30 bairros carentes da Cidade, levando saneamento básico, drenagem, calçadas e pavimentação.

O projeto prevê, ainda, a construção de unidades de saúde, a requalificação de espaços públicos, a edificação de Centros de Educação Infantil e Escolas de Tempo Integral, urbanização de lagoas, drenagem e pavimentação de vias, além da ampliação do projeto Areninhas, implantação de binários, ciclofaixas e melhorias voltadas ao transporte público municipal. A meta do programa é atender, no biênio 2019-2020, todas as Regionais da Capital.

(*)com informação da A.I