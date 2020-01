Prefeito Roberto Cláudio anuncia expansão do Bicicletar para 210 estações

Fortaleza contará com 210 estações do Bicicletar até o final deste ano, um crescimento de 150%. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (15) pelo prefeito Roberto Cláudio, durante a inauguração do pacote de seis primeiras estações da expansão do sistema, na Areninha do Pirambu.

“Vamos atender a população de localidades da Cidade que não tinham sido contempladas pelo Bicicletar anteriormente”, explicou. Segundo Roberto Cláudio, além da implantação de 130 estações, as 80 que existem atualmente serão substituídas pelo novo modelo, que oferta 16 bicicletas em média (o atual conta com 12 vagas).

O projeto de expansão começará pelo corredor oeste de Fortaleza, tornando-se o terceiro maior sistema do tipo no Brasil em número de estações, atrás somente de Rio de Janeiro e São Paulo, e o primeiro em número de estações por habitantes.

Na primeira fase, estão previstas 35 estações na região Oeste da Cidade, com a expectativa de beneficiar mais de 400 mil pessoas em áreas das Regional I, III e Centro. Serão atendidos 18 novos bairros: Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Jacarecanga, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Presidente Kennedy, Monte Castelo, São Gerardo, Centro, Farias Brito, Benfica, Parquelândia, Pici, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Moura Brasil e Vila Ellery.

Roberto Cláudio também anunciou a ampliação do sistema Mini Bicicletar, que oferece estações para bicicletas infantis em praças, de cinco para 14 estações.

As 130 novas estações serão custeadas com recursos municipais da arrecadação da Zona Azul e as 80 estações já existentes permanecem sendo patrocinadas pela Unimed Fortaleza. A instalação dos novos equipamentos e a substituição dos antigos vão acontecer de forma simultânea.

A manicure Jaqueline da Silva Freire, 49 anos, moradora da região contemplada, pretende usar o sistema para se deslocar ao Centro da Cidade, quando tiver necessidade por conta da economia. Ela também vê o Bicicletar como uma forma de praticar exercício físico. “Andar de bicicleta possibilita mais saúde”, disse.

Melhorias no sistema Bicicletar

“Estamos também permitindo que quem tira a bicicleta com o Bilhete Único possa escolher a bicicleta. As estações contam com totens para manuseio do público, além das bicicletas contarem com iluminação em LED, acionada ao ser pedalada, e melhorias na cela da bicicleta”, ressaltou Bianca Macedo, engenheira da Prefeitura.

Outras melhorias são a disponibilização de câmeras de videomonitoramento e alarme sonoro em todas as estações, botões individuais para solicitar conserto de bicicletas, monitoramento de bicicletas por GPS e central de atendimento gratuito por telefone. O sistema permanece gratuito para quem utiliza Bilhete Único para viagens até 1 hora de segunda a sábado ou 1 hora e 30 minutos aos domingos e feriados.

As novas estações

81 – Centro Fashion (Avenida Tenente Lisboa, esquina com a Rua Filomeno Gomes)

82 – Areninha Pirambu (calçada da Areninha do Pirambu, na Avenida Leste-Oeste)

83 – Francisco Cordeiro (Rua Francisco Cordeiro, esquina com a Avenida Leste-Oeste)

84 – Santa Rosa (canteiro central da Avenida Leste-Oeste, na altura da Rua Santa Rosa)

85 – Escola Flávio Marcílio (Av. Pasteur, 575 – em frente à EEFM Governador Flávio Marcílio)

86 – Theberge (canteiro central da Avenida Leste-Oeste, esquina com a Rua Theberge)

