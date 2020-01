Prefeito Roberto Cláudio assina ordens de serviço para construção de ETI e CEI no Serviluz

O prefeito Roberto Cláudio assina, nesta sexta-feira (17), às 9 horas, as ordens de serviço para construção da Escola de Tempo Integral (ETI) e do Centro de Educação Infantil (CEI) na comunidade do Serviluz. A iniciativa faz parte do Mais Ação, maior programa de investimentos na história da cidade de Fortaleza, e vai beneficiar mais de 600 crianças e jovens da região.

A Escola de Tempo Integral contará com investimento de R$ 8.767.993,63. Sua estrutura será composta de 12 salas de aulas temáticas, três laboratórios, biblioteca, cozinha, refeitório, auditório, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica e coordenação de área, sala do professor diretor de turma, sala dos professores, pátio com projeto paisagístico, ginásio (com quadra poliesportiva coberta, arquibancadas e alambrados), vestiários e depósitos. A unidade deve atender 420 alunos, do 6º ao 9º ano.

Já o Centro de Educação Infantil, que terá investimento total R$ 3.069.676,97, contará com salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação, sala de professores, entre outros espaços. O projeto contempla, ainda, brinquedoteca (sala multiuso), área de lazer com playground e solarium. O CEI atenderá cerca de 200 crianças do Serviluz e adjacências.

Mais Ação

Com um valor global de recursos a serem investidos na ordem de R$ 1,5 bilhão, o Mais Ação vai garantir, dentre as iniciativas previstas, a reforma e a construção de unidades de saúde, a requalificação de espaços públicos, a edificação de Centros de Educação Infantil e Escolas de Tempo Integral, a urbanização de lagoas, a drenagem e a pavimentação de vias, além da ampliação do projeto Areninhas, implantação de binários, ciclofaixas e de melhorias voltadas ao transporte público municipal. A meta do programa é atender, no biênio 2019-2020, todas as Regionais da Capital.

(*)com informação da A.I