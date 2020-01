Prefeito Roberto Cláudio autoriza a reforma do Ginásio Aécio de Borba

Um dos mais tradicionais equipamentos esportivos de Fortaleza será completamente modernizado em 2020. Na manhã desta quarta-feira (08/01), o prefeito Roberto Cláudio autorizou a obra de requalificação do Ginásio Aécio de Borba, no Benfica (Regional IV). Entusiasta de esportes, Roberto Cláudio lembrou a sua experiência com o Ginásio.

“Eu tenho 44 anos de idade, joguei futsal aqui e assisti a muitos jogos. Podemos dizer que aqui existe uma história, tem simbolismo para o desportista cearense e, em especial, para os ex-atletas e para os que militam pelo nosso esporte”, ressaltou.

Com investimentos de R$ 1,7 milhão, o projeto prevê reforma das arquibancadas, pintura da quadra e da área externa do Ginásio, além da manutenção da estrutura metálica da coberta e de outros elementos estruturais. A Prefeitura também substituirá os guarda-corpos, corrimãos e cabeamento elétrico, além de trocar alambrados, portões metálicos, portas e janelas. A reforma prevê ainda obras nas cantinas, banheiros e vestiários. O novo ginásio ganhará também um sistema de vigilância com câmeras de videomonitoramento, sistema de sonorização, sala de atendimento pré-hospitalar e iluminação LED.

“Vamos fazer uma requalificação sem mexer no projeto original. Vamos tirar o que está velho e sucateado e instalar uma estrutura nova, moderna, de volta à Cidade, de volta ao Benfica, de volta ao futsal cearense, o ginásio”, explicou o Prefeito.

A requalificação permitirá ainda a adequação às normas do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade, com rampas, plataforma elevatória e espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Mas a grande novidade será a quadra poliesportiva, garantindo que outros esportes, como handebol e vôlei, possam ser praticados no local.

“Vamos fazer dele o ginásio poliesportivo Aécio de Borba. Antes, só comportava o futsal, mas vamos seguir o exemplo do ginásio Paulo Sarasate e abrigar outras modalidades”, garantiu o titular da Secretaria Municipal do de Esporte e Lazer (Secel), Arquimedes Pinheiro.

O prazo para conclusão da obra já existe, conforme garantiu a secretária de Infraestrutura (Seinf), Manuela Nogueira.

“A ideia é fazer uma reforma estrutural na coberta e arquibancadas e trazer cada vez mais conforto e segurança, tanto para os que jogam, como para os que vêm assistir aos jogos. Então a gente espera até o final de agosto estar de volta para um evento de reinauguração do Aécio de Borba.”, disse.

Ex-atletas e desportistas que conhecem de perto a história do Aécio de Borba estiveram presentes na solenidade. Eles lembraram que o Ginário foi celeiro de grandes craques do futsal que vestiram a camisa da Seleção Brasileira. Além disso, lá fica a sede do Sumov, um dos grandes times da história do futsal no Brasil.

O treinador de futsal Régis Rato tem 52 anos, muitos deles dedicados à modalidade.

“Eu vivi todas as fases do Ginásio. Desde a inauguração, passando pelos tempos bons, até a degradação. Nós precisávamos desta reforma. A estrutura será mantida, mas o que vamos ganhar nos deixa muito felizes. O Aércio de Borba tem um valor simbólico muito grande para ex-atletas. E eu tô feliz de reencontrar amigos, de reviver esta história e agradeço ao Prefeito porque eu vou ver o Aécio de Borba se transformar novamente”, comemorou.

Sobre o Ginásio Aécio de Borba

O Ginásio Aécio de Borba foi inaugurado em 17 de outubro de 1982. Utilizado para a prática do futsal, seu nome é uma homenagem ao cearense Aécio de Borba Vasconcelos, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. O Ginásio, que já sediou diversas competições estaduais e nacionais, desde sua inauguração, passou apenas por uma reforma, na ocasião da comemoração dos 25 anos da Superintendência Municipal de Obras (Sumov). As obras foram finalizadas em 11 de dezembro de 1991, na gestão do prefeito Juraci Magalhães.