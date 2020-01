Prefeito Roberto Cláudio entrega praça Dr. Flávio Pontes

O prefeito Roberto Cláudio entregou, nessa segunda-feira (13), a requalificação da Praça Dr. Flávio Pontes, na Aerolândia. A praça recebeu investimento de R$ 160 mil e é a 41ª área verde requalificada da Regional VI. Foram implantadas nova pavimentação, rampas de acessibilidade, pisos intertravados e podotátil. Também foram instalados bancos e mobiliários urbanos, mesas com jogos de tabuleiros, palco multiuso e lixeiras seletivas.

O espaço também ganha um parque infantil, como parte do Projeto Praça Amiga da Criança, que tem à frente a primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e uma Academia ao Ar Livre, que irá auxiliar na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“Esta praça tem, naturalmente pela localização, um grande volume de pessoas passando por ela e estava, de fato, abandonada, deteriorada. Agora a gente entrega ela de volta, revitalizada. Esta praça já está sendo inaugurada cheia de vida e é para isso que serve, para juntar as pessoas, para que as famílias e a comunidade possam se apropriar e fazer bom uso desse espaço”, declarou Roberto Cláudio

A secretária da Regional VI, Darlene Braga, destaca como a apropriação de espaços públicos de qualidade mudam a vida da população.

“São pequenos detalhes que a gente, que tá no dia a dia com a comunidade, observa. O bicicletário, a academia. A praça tem que ser a cara das pessoas que vão utilizar, e ficamos muito felizes com a entrega de mais um espaço requalificado”, disse.