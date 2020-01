Prefeito Roberto Cláudio entrega Praça Robson de Sousa, no Demócrito Rocha

O prefeito Roberto Cláudio entregou, nessa segunda-feira (27), a Praça Robson de Sousa, também conhecida como Praça do Chafariz, totalmente reformada. A requalificação integra o Mais Ação, maior programa de investimentos da história da de Fortaleza, com valor global de recursos a serem investidos na ordem de R$ 1,5 bilhão em todas as Regionais da Capital.

O equipamento, localizado na Rua Pernambuco, ganhou novo piso, iluminação, paisagismo, acessibilidade, Academia ao Ar Livre e parque infantil. A praça também recebeu um quiosque do projeto Leitura na Praça, idealizado pelo gabinete da primeira-dama Carol Bezerra. Em toda a Cidade, 20 praças já contam com a estrutura que disponibiliza cerca de 400 livros infantojuvenis, gratuitamente, para a comunidade.

“Praça é sinônimo de cidade e de convivência das pessoas. Nas comunidades onde há esse tipo de vida e de proteção, independentemente de onde fique esta comunidade, esse local terá mais paz. Estas relações de solidariedade e de confiança precisam de espaços públicos para florescer e a praça é o local que melhor representa esse sentido”, disse Roberto Cláudio.

Nos últimos seis anos, a Prefeitura de Fortaleza já reformou mais de 300 praças e até o final deste ano serão entregues mais 150. Somente na área da Regional IV, 41 praças já foram requalificadas.

“A intenção é trazer as famílias para ocuparem esses espaços, que pertencem ao povo. Promover esses encontros, essas interações e essas amizades, que seja realmente um local que convivência social”, ressaltou Francisco Sales, secretário da Regional IV.

Anderlany dos Santos é moradora do bairro Demócrito Rocha desde que nasceu e será a adotante do quiosque do Leitura na Praça. Ela aproveitou a oportunidade para levar as sobrinhas à praça e destacou a importância do equipamento.