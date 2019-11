Prefeito Roberto Cláudio entrega revitalização da Praça Pôr do Sol

O maior programa de requalificação de espaços públicos da história de Fortaleza segue beneficiando territórios vulneráveis da Cidade. O prefeito Roberto Cláudio entregou, na noite dessa terça-feira (26), a revitalização da Praça Pôr do Sol. Com a novidade, os moradores do bairro Coaçu passam a contar com mais uma área verde dotada de diversas estruturas adequadas ao convívio saudável e à prática de esportes.

Para estimular a ocupação, o ambiente foi contemplado com quadra esportiva reformada, Academia ao Ar Livre e parque infantil, fruto do Projeto Praça Amiga da Criança, idealizado pela primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra.

Atendendo à reivindicação dos moradores do bairro, o equipamento recebeu, ainda, diversas outras melhorias. Dentre elas, mobiliários urbanos, piso intertravado e podotátil, projeto paisagístico, paraciclo, suportes adequados à prática de jogos de tabuleiro e reforço na iluminação. A Prefeitura de Fortaleza investiu recursos da ordem de R$ 300 mil.

“Transformar espaços deteriorados em espaços dignos e adequados traz inúmeros significados. Aqui, atividades esportivas, artísticas, culturais e econômicas serão estimuladas. São várias ocupações possíveis. Esse é o sentido de se viver em cidade e em comunidade, conhecendo os vizinhos, estimulando a solidariedade e ocupando conjuntamente os espaços públicos”, declarou o Prefeito, que, na ocasião, esteve acompanhado por secretários municipais, vereadores, lideranças políticas e comunitárias.

A auxiliar de enfermagem Bianca Melo levou o filho Gabriel para a inauguração da Praça.

“Moro aqui há pouco tempo, mas esta praça vem trazer benefícios para pessoas de todas as idades. Enquanto as mães se exercitam na academia, os filhos brincam no parquinho. Isso é muito positivo”, avaliou.

O líder comunitário Chiquinho “Rei do Pôr do Sol” agradeceu as melhorias no território onde vive. “Hoje, só quero registrar minha gratidão ao prefeito Roberto Cláudio e a todos os envolvidos nesta obra, tão desejada pelos moradores dessa região. Estou muito feliz”, declarou.

A revitalização da Praça Pôr do Sol integra o maior Programa de Requalificação de Espaços Públicos e Áreas Verdes de Fortaleza. Já foram realizadas mais de 300 reformas e a previsão é de que mais 150 praças sejam reformadas até 2020 em todas as Regionais.