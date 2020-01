Prefeito Roberto Cláudio inaugura 70º Ecoponto de Fortaleza

A política voltada à gestão responsável de resíduos sólidos na Capital vem sendo intensificada pela Prefeitura de Fortaleza. Na noite desta terça-feira (28), o prefeito Roberto Cláudio inaugurou,o 70º Ecoponto da Capital. Instalado no Conjunto Santa Filomena, no cruzamento entre as ruas Paraisópolis e Domingos Alves Ribeiro, o equipamento oferece o benefício do Programa Recicla Fortaleza, que gera descontos na conta de energia à população do bairro e adjacências pela troca de materiais recicláveis.

Atualmente, Fortaleza ocupa patamar referencial dentre as capitais brasileiras no tocante ao percentual de reciclagem, atingindo a marca aproximada de 8%. A partir do trabalho desenvolvido pela Prefeitura, foram coletadas, em parceria com a população, mais de 120 mil toneladas de materiais recicláveis até o momento. E o programa Recicla Fortaleza gerou um benefício superior a R$ 600 mil, distribuídos na conta de energia de mais de 26.500 usuários cadastrados no sistema.

A exemplo dos demais, o Ecoponto do Conjunto Santa Filomena oferece estrutura adequada ao descarte de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais. Para a finalidade, são disponibilizadas caçambas para coleta, além de estrutura administrativa direcionada às equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento.