Prefeito Roberto Cláudio inaugura primeiro pacote de novas estações da expansão do Bicicletar

O prefeito Roberto Cláudio entrega, nesta quarta-feira (15), às 9h, na Areninha do Pirambu, o primeiro pacote de seis novas estações da primeira fase de expansão do Bicicletar, levando o sistema de compartilhamento para novas áreas da cidade. O novo modelo vai ampliar, modernizar o sistema e trazer mais conforto, com estações maiores e oferecendo mais vagas para as bicicletas, dentre outras melhorias.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), o Bicicletar agora expande o sistema de compartilhamento de bicicletas para novas regiões da Cidade. O projeto começará pelo corredor oeste de Fortaleza, do Centro até a Barra do Ceará (Regional I), tornando-se o terceiro maior sistema do tipo no Brasil em número de estações, atrás somente de Rio de Janeiro e São Paulo, e o primeiro em número de estações por habitantes.

Serviço

Inauguração do primeiro pacote de novas estações da expansão do Bicicletar

Data: 15/01 (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Areninha do Pirambu (Avenida Leste-Oeste, 1980)

