Prefeito Roberto Cláudio inaugura sede do Caps AD da Cidade 2000

O prefeito Roberto Cláudio inaugurou a sede própria do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) 24 horas da Regional II. O equipamento chega para fortalecer as políticas públicas e a restruturação dos equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Fortaleza. Com funcionamento 24 horas por dia e leitos de acolhimento noturno para estabilização de crises psiquiátricas e de abstinência, a unidade contará com uma equipe multiprofissional completa, formada por psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, assistente social, entre outros profissionais que auxiliam o acompanhamento dos pacientes.

“Além de uma estrutura moderna e de muita qualidade, o mais importante é que a gente oferta serviços como psiquiatria, terapia ocupacional e outros trabalhos de apoio a pacientes com problemas mentais, especificamente dependência química e, além disso, internamento 24 horas. Temos oito leitos para que os pacientes, sob recomendação, possam pernoitar e receber apoio profissional aqui dentro”, ressaltou Roberto Cláudio.

A nova sede tem uma área total de 1.408,76 m², conta com quatro consultórios de atendimento individual, farmácia, enfermaria, quatro dormitórios, área de atividade coletiva, espaço de convivência, refeitório, auditório, entre outros ambientes. Visando à ampliação do atendimento e melhoria dos serviços ofertados aos usuários, a unidade tem capacidade para realizar cerca de 2 mil atendimentos por mês. Segundo a secretária da Saúde, Joana Maciel, a rede de atenção psicossocial passa por algumas melhorias.

“Esta reestruturação envolve melhorias em estruturas físicas, já entregamos três unidades de acolhimento. Este é o terceiro Caps AD completamente novo, reformamos outras unidades, resolvemos também a questão dos medicamentos e o investimento mais importante que foi o concurso público. Desde maio, temos em torno de cem profissionais de várias categorias trabalhando nessas unidades, inclusive aqui”, disse.

O Caps AD tem perfil de atendimento voltado para pessoas que sofrem com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, tendo como propósito acolher, atender e acompanhar efetivamente o tratamento do usuário e seus familiares, além de promover estratégias de redução de danos e reinserção social, por meio de ações integradas com as diversas políticas relacionadas ao combate do consumo de substâncias alucinógenas e entorpecentes.

Para o coordenador das Redes de Atenção Primária e Psicossocial, Rui de Gouveia, o Caps é o local ideal para a busca de apoio psicológico e emocional.

“Quando nós temos um Caps pertencendo à comunidade, os ganhos são muito maiores, porque podemos implementar ações que fazem parte do cotidiano da comunidade. Cada caso é avaliado e tratado de acordo com a necessidade. O diferencial daqui, é que temos atendimento 24 horas. Existem casos que exigem uma observação um pouco mais prolongada e é mais seguro que ele passe a noite aqui. Esse é o objetivo do serviço. Garantir essa segurança para os pacientes”, explicou.

A.P.S, de 39 anos, enxergou no Caps a chance de recomeçar a vida. Desde 2015, ele é viciado em drogas e, hoje, passa por um processo de desintoxicação no Centro. É um dos quatro internos da unidade recém inaugurada. Ele é acompanhado por uma equipe e deve ficar 15 dias longe do crack. Depois, deve voltar para casa e continuar o tratamento. Segundo ele, o diferencial do Caps AD é o acolhimento.