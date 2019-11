Prefeito Roberto Cláudio participa da 4ª Reunião do Secretariado de 2019

O prefeito Roberto Cláudio se reúne, nesta sexta (22) e sábado (23), com o Secretariado Municipal. Os encontros acontecem no Hotel Gran Mareiro, nos salões José de Alencar 1 e 2, e terá como principais eixos de trabalho a continuidade do Plano de Governo, o acompanhamento do Programa Mais Ação, os legados da gestão e a comunicação assertiva. Esta é a quarta reunião realizada neste ano de 2019.

Serviço

Reunião do Secretariado Municipal

Data e horários: 22/11 (8h às 18h) e 23/11 (8h às 13h)

Local: Hotel Gran Mareiro (Rua Oswaldo Araújo, 100 – Praia do Futuro I).

(*)com informação da A.I