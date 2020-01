Prefeitos de Carnaubal e Pacatuba confirmam que concoorem à reeleição pelo MDB

Os prefeitos de Carnaubal, Ademir Martins, e de Pacatuba, Carlomano Marques, após conversas com o ex-senador Eunício Oliveira, se reuniram, nesta quarta-feira, em Fortaleza, com o deputado estadual Leonardo Araújo e confirmaram que disputarão, em 2020, pelo MDB, a reeleição.

Leonardo assumiu a missão de conversar com lideranças municipais que estavam no MDB e saíram para o PSD. Ademir chegou a ser anunciado pelo presidente do PSD, Domingos Filho, como um dos mais novos filiados à sigla, enquanto Carlomano Marques oficializou entrada no PSD com a ficha de filiação abonada pelo presidente nacional da agremiação, Gilberto Kassab.

As articulações de Leonardo Araújo, respaldadas pelo presidente da Executiva Regional do MDB, Eunício Oliveira, avançaram e garantiram por, enquanto, como enfatiza o próprio parlamentar, a reintegração ao partido de Ademir Martins e Carlomano. Leonardo trabalha para outros militantes do MDB que se encanaram com sinalizações do PSD retornem ao partido.

O Jornal Alerta Geral, edição desta quinta-feira, a partir das 7 horas, pelo rádio (FM 104.3 e FM 107.5 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) e pela internet (redes sociais do cearaagora) terá mais informações sobre as ações desencadeadas pela cúpula estadual do MDB para recuperar terreno a caminho das eleições de 2020.