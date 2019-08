Prefeitos dos municípios da região dos Inhamuns aguardam recursos do leilão do pré-sal

Os prefeitos dos municípios que estão na região dos Inhamuns aguardam o dinheiro proveniente leilão do pré-sal anunciado pelo Senador Cid Gomes que beneficiará estados e municípios do Brasil.

O correspondente Alverne Lacerda, em sua participação no Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta quinta-feira (29), comentou sobre os recursos que serão passados para os municípios da região.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: