Prefeitura de Assaré é alvo de operação contra fraude em licitação; 13 mandados foram cumpridos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) e com o apoio de promotores de Justiça da região do Cariri e do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Estado do Ceará, deflagrou, nesta quarta-feira (04), a operação “Coisas de Pai”, no município de Assaré.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Os mandados estão sendo cumpridos nas sedes da Prefeitura de Assaré e de empresas situadas em Assaré, Juazeiro do Norte e em Fortaleza, bem como nos imóveis de residência do prefeito de Assaré, Francisco Evanderto Almeida, do chefe de gabinete do prefeito, Francisco Paulo Paiva Almeida, e de empresários. Foram apreendidos aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e documentos na sede da prefeitura e nas residências do prefeito e de empresários.