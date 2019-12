Prefeitura de Caucaia cadastra 1.200 agricultores no Seguro Safra

Por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sapp), a Prefeitura de Caucaia cadastrou este ano 1.200 agricultores no Seguro Safra. O programa é voltado para agricultores familiares que se encontram sujeitos a perdas de safra acima de 50% devido à seca ou ao excesso de chuvas.

O benefício no valor é de R$ 850. “Participando do programa, os produtores rurais de Caucaia têm a garantia de receber esse dinheiro como forma de minimizar prejuízos”, explica o secretário da Saap, Cézar Cordeiro.

Conforme levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), do Governo do Ceará, agricultores caucaienses tiveram perda de até 65% da safra em 2019 em decorrência das fortes chuvas.

Caucaia também cadastrou 8.617 famílias para receberem a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP). O documento é utilizado para identificar e qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA).

“A Declaração é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda, como o Seguro Safra, por exemplo”, descreve Cézar. Como uma identidade, o documento tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do imóvel rural e da renda da família.

O prazo para inscrições no Seguro Safra de 2020 encerra nesta sexta-feira (6). Interessados devem comparecer à sede da Sapp com a DAP, Carteira de identidade (do casal), CPF (do casal) e o número do NIS (do casal). Sempre de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 14 horas.