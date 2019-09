Prefeitura de Caucaia começa a instalar iluminação do Tabapuá ao Metrópole

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), deu início à instalação do sistema de iluminação pública da rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, popularmente conhecida como BR-222. A obra era demandada pela população desde 1996.

Os trabalhos concentram-se no trecho que vai do viaduto da Lagoa do Tabapuá ao viaduto do Metrópole. O perímetro tem quase seis quilômetros de extensão e é um dos principais acessos ao Outlet Premium, um importante centro de compras localizado na região do Campo Grande que recebe visitantes de todo o Estado e até de outros países.

Esse é apenas o primeiro trecho da BR que vamos melhorar. Como estamos falando de uma rodovia que é sempre muito movimentada, deixar mais iluminada significa mais segurança tanto para motoristas e quanto para pedestres, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Estão sendo instalados 102 postes no canteiro central, 204 luminárias de LED e 210 watts, além de seis postes nas laterais da via para medições. A expectativa da SPSPTrans é de concluir o serviço até 20 de outubro.