Prefeitura de Caucaia convoca 104 professores do Cadastro Reserva

A rede de ensino de Caucaia, segunda maior rede do Ceará, vai receber um grande reforço. É que o prefeito Naumi Amorim autorizou, na manhã dessa segunda-feira (12), a convocação de 104 professores do cadastro reserva que irão compor o quadro de educação: 50 professores de educação básica geral e 54 professores de disciplinas específicas. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) no próximo dia 19.

Aprovados no concurso público de 2016, eles irão iniciar o exercício a partir de 10 de fevereiro de 2020.

“Nós temos um compromisso em melhorar os indicadores da educação do nosso município e vamos contar agora com mais esse reforço. Não é fácil honrar o compromisso com os aprovados, mas temos empenhado esforços para que nenhum professor saia prejudicado. É um motivo de comemoração”, pontuou o prefeito.

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Camila Bezerra, Caucaia dá mais um passo em direção a uma educação ainda mais desenvolvida.

“Temos registrado grandes conquistas no município, seja na estrutura física dos equipamentos ou na capacitação do nosso corpo docente, e estamos trabalhando para que o município ocupe cada vez mais um local de destaque nos indicadores”, comenta.

Na atual gestão, já foram convocados 575 educadores. Caucaia conta com uma rede de ensino composta por 55 mil alunos e 189 unidades escolares.