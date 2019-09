Prefeitura de Caucaia e Governo do Estado entregam Estrada Velha do Icaraí reformada nesta sexta-feira

A obra de recuperação da CE-531, popularmente conhecida como Estrada Velha do Icaraí, será entregue na manhã desta sexta-feira (06), pelo prefeito Naumi Amorim, junto com representantes da Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado.

Para aplicar a pavimentação asfáltica e instalar a sinalização em mais de 4 quilômetros da via, foram investidos R$ 766 mil. A rodovia liga o Centro de Caucaia ao Litoral do Estado. As intervenções contaram também com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Durante o período de chuvas, a rodovia apresentou buracos, dificultou o tráfego na região e se tornou alvo de reclamações constantes de moradores do município e visitantes.