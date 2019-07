Prefeitura de Caucaia inicia operação tapa buracos; 5.600m³ de asfalto serão aplicados

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nessa segunda-feira (1º) a primeira etapa da operação tapa buracos. Ao todo, serão aplicados 5.600 metros cúbicos de asfalto, com investimento de recursos próprios superior a R$ 3 milhões.

Neste primeiro momento, os bairros beneficiados são Centro, Araturi, Metrópole, Jurema, Parque Guadalajara, Nova Metrópole e Arianópolis. Conforme o titular da Seinfra, Eudes Holanda, as intervenções são emergenciais “para aliar os transtornos por conta dos buracos devido à quadra chuvosa deste ano.”

Para isso, duas equipes estão executando a operação nos sete bairros. A previsão da Secretaria de Infraestrutura é de que esta primeira etapa seja concluída ainda esta semana.

Essa é mais uma frente de trabalho que a Prefeitura coloca em campo para melhorar as condições da malha viária de Caucaia. Outra está atuando desde a última quinta-feira (28) em outras 19 localidades do município.

Com recursos da Caixa Econômica Federal da ordem de R$ 15,5 milhões, 120 ruas e avenidas receberão asfalto novo. Além disso, o prefeito Naumi Amorim autoriza hoje o início imediato das primeiras obras do Avança Caucaia, um programa de infraestrutura integrada financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) que vai requalificar mais de 500 ruas do município.