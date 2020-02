Prefeitura de Caucaia intensifica limpeza de canais e lagoas; ação ocorre no São Miguel e Capuan

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPtrans), está realizando a limpeza do canal do bairro São Miguel e da lagoa da Jandaiguaba, no bairro Capuan.

Na ação, a equipe utiliza uma máquina retroescavadeira para retirar aguapés e resíduos descartados de forma irregular, além do serviço de capinação às margens dos córregos.

A previsão é que a limpeza do canal do São Miguel seja concluída em até dez dias. Já na lagoa da Jandaiguaba, a previsão é de trinta dias.

A SPSPTrans segue um cronograma de mutirão de limpeza cuja estimativa é atender 100% dos bairros de Caucaia até o fim de 2020.

O objetivo é evitar alagamentos de vias do entorno de lagoas e canais.