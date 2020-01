Prefeitura de Caucaia paga nesta sexta (31) salário dos servidores da Saúde e da Educação

A Prefeitura de Caucaia paga nesta sexta-feira (31) o salário dos servidores das secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde, as duas maiores pastas da administração municipal. Finaliza, com isso, o pagamento da remuneração referente a janeiro – já que nessa quinta-feira (30) foram feitos os depósitos dos funcionários de todos os demais órgãos.

Só com o pagamento de hoje, a Prefeitura injeta na economia local R$ 18,4 milhões. Somado ao montante de ontem – de R$ 4,4 milhões -, esse valor chega a quase R$ 23 milhões. Os salários estão sendo pagos com os reajustes sancionados no último dia 24/1 pelo prefeito Naumi Amorim.

Conforme instituído em lei, profissionais do Magistério receberam reajuste anual diferenciado. Este ano, o aumento é de 12,84%. Já os demais servidores – em regime geral – foram beneficiados com reajuste de 4,48%. Estão inclusos nesse grupo profissionais de assistência à Educação (assistentes sociais, bibliotecários, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais).

O pagamento do salário ontem e hoje mantém a série histórica iniciada pela Prefeitura de Caucaia em janeiro de 2017, quando a atual administração municipal começou, de não haver atraso na remuneração dos servidores. Desde então, somente em dois meses a gestão efetuou os depósitos no começo do mês seguinte – e, ainda assim, antes do quinto dia útil, data limite para a transação ser feita.

Todos os demais pagamentos foram feitos dentro do mês corrente.