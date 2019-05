Prefeitura de Caucaia paga primeira parcela do 13º salário nos dias 4 e 5 de julho

A Prefeitura de Caucaia definiu as datas de pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Os depósitos serão feitos nos dias 4 e 5 de julho e as secretarias municipais de Administração e Recursos Humanos (Sead) e de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) estudam quanto será injetado na economia caucaiense em decorrência da medida.

Em 2018, o valor girou em torno de R$ 7,8 milhões e representou impacto positivo em toda a cadeia produtiva local, especialmente para o comércio e o turismo, que se beneficiam do período de férias escolares e da alta estação.