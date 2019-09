Prefeitura de Caucaia promoverá consultas públicas para população propor medidas ao PMU

Além de fazer pesquisas domiciliares para conhecer detalhadamente como e para onde os caucaienses locomovem-se, a Prefeitura promoverá consultas públicas no intuito de ouvir a população sobre as políticas de mobilidade urbana.

Nesta quinta-feira (26), técnicos da gestão municipal e da empresa contratada para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) definirão os últimos detalhes dessas atividades, que começam a acontecer já a partir desta sexta-feira (27).

O primeiro encontro dos especialistas com a população será no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Metrópole. Ocorrerá das 14 horas às 16 horas e não exige inscrição prévia.

“A população vai expressar sua opinião de forma democrática sobre acessibilidade, mobilidade e infraestrutura. Vão pontuar problemas e potencialidades do que pode ser desenvolvido. A gente quer ouvir a opinião das pessoas. A participação popular no PMU é fundamental”, sintetiza o coordenador dos trabalhos, engenheiro civil Lucas Caldas.

O PMU é um documento obrigatório para toda cidade com mais de 20 mil habitantes, conforme determinação de lei federal, e está sendo elaborado pela primeira vez em Caucaia.

(*)com informação da A.I