Prefeitura de Caucaia tem sete frentes de trabalho em acessos de vias municipais

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), tem nesta segunda-feira (15/7) sete frentes de trabalho em diferentes regiões da cidade.

Máquinas e técnicos da pasta atuam para tentar melhorar acessos em vias das seguintes localidades: Malvinas, Marechal Rondon, Toco, Tabapuá, Bom Princípio, Camará e Icaraí. Além disso, uma operação tapa-buracos está na Tucunduba.

Os trabalhos estão sendo executados com recursos próprios e verbas oriundas da Caixa Econômica Federal. Há ainda frentes em ruas do Araturi e Parque Potira dentro do Avança Caucaia, programa financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).