Prefeitura de Fortaleza anuncia atrações da 1ª edição do Natal de Todos

O prefeito Roberto Cláudio anuncia, nesta sexta-feira (13), às 8h30, no auditório do Paço Municipal, as atrações da primeira edição do Natal de Todos.

O evento, que acontece nas sexta-feira e sábado, no Aterrinho da Praia de Iracema, contará com shows gratuitos de artistas cristãos locais e nacionais.

Ainda na coletiva será divulgado o plano da Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS), além do plano operacional da Prefeitura de Fortaleza, com desvios de trânsito e linhas de ônibus especiais.

Serviço

Lançamento Natal de Todos na Praia de Iracema

Data: 13/12 (sexta-feira)

Horário: 8h30

Local: Auditório do Paço Municipal (Rua São José, 01 – Centro)