Prefeitura de Fortaleza anuncia construção de terminal aberto no José Walter

O prefeito Roberto Cláudio assina ordem de serviço, nesta segunda-feira (10), às 18h, dando início às obras da construção de mais um terminal aberto, desta vez, no bairro José Walter, que funcionará no cruzamento das avenidas Bernardo Manuel e João de Araújo Lima.

Com investimentos de R$ 5,5 milhões, o equipamento tem como principal objetivo incentivar a integração e reduzir o tempo de viagem dos usuários do transporte público que circulam pelos bairros Parque Dois Irmãos, José Walter, Mondubim e adjacências.

A região passará a contar com 3 plataformas para embarque e desembarque, pontos de autoatendimento do Bilhete Único, posto da Guarda Municipal, banheiros, ciclovia e quiosques de alimentação, comércio e serviços.

Com obras executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o terminal aberto servirá como apoio aos terminais de integração já existentes, de maneira a desafogar e aumentar o conforto daqueles que utilizam o transporte público.

Mais informações sobre o cronograma de obra e maquete eletrônica do projeto serão apresentadas durante o evento.

Terminal aberto na Washington Soares

No último mês de janeiro, o prefeito Roberto Cláudio também autorizou o início das obras do terminal aberto da Av. Washington Soares, que terá 600m² de área e ficará entre as ruas Olímpio Leite e Esmerino Parente. Com investimentos de R$ 3,8 milhões, o equipamento vai contemplar os usuários do transporte público dos bairros José de Alencar, Cambeba, Messejana, Curió e adjacências. Serão quatro plataformas cobertas para embarque e desembarque dotadas de pontos de autoatendimento do Bilhete Único, posto da Guarda Municipal, banheiros, quiosques de alimentação, comércios e serviços. A previsão de entrega é para o segundo semestre deste ano.

Serviço:

Ordem de Serviço do terminal aberto do José Walter

Data: 10/02 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Av. João de Araújo Lima com Av. Presidente Costa e Silva (Perimetral) – José Walter

(*)com informação da Prefeitura de Fortaleza