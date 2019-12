Prefeitura de Fortaleza anuncia novo programa de ações de coleta seletiva e limpeza urbana

O prefeito Roberto Cláudio apresenta, nesta terça-feira (03), durante coletiva de imprensa no Paço Municipal, o novo programa de ações de coleta seletiva e limpeza urbana a ser implantado ao longo de 2020 em Fortaleza. Também será apresentado um balanço dos avanços alcançados com as melhorias implantadas na cidade durante a atual gestão municipal no sentido de tornar a cidade cada vez mais consciente quanto ao descarte correto de recicláveis e resíduos sólidos.

Coordenado pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o novo pacote de melhorias prevê a ampliação da infraestrutura, campanhas de conscientização e aperfeiçoamento dos projetos sociais, com o objetivo de oferecer para a população mais alternativas para a correta destinação de resíduos e mitigar os impactos dos resíduos no meio ambiente.

Dentro desse projeto para a melhoria da limpeza na cidade e conscientização da população, já em execução desde 2015, Fortaleza já conta ao todo com 65 Ecopontos implantados em todas as Regionais, oferecendo ao cidadão o benefício do programa Recicla Fortaleza, que dá crédito para desconto na conta de energia elétrica pela troca de resíduos recicláveis.

Com os 65 Ecopontos em funcionamento, até o momento, já foram coletadas mais de 120 mil toneladas de materiais recicláveis. Como resultado, o programa Recicla Fortaleza gerou um benefício total de R$ 613.706,37 distribuídos na conta de energia para um total de 26.507 usuários cadastrados no sistema. Levando em consideração os recicláveis, atualmente, os Ecopontos que mais recebem esse tipo de resíduo são Sapiranga, Fátima, Varjota, Messejana, Leste Oeste e Barra do Ceará.

Serviço

Anúncio de novas ações de coleta seletiva e limpeza urbana para Fortaleza

Data: 03/12 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Paço Municipal – Auditório (Rua São José, 01 – Centro)