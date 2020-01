Prefeitura de Fortaleza anuncia o início das obras de requalificação da Av. Desembargador Moreira

A Prefeitura de Fortaleza dará ordem de serviço, nesta quinta-feira (9), para início das obras de requalificação viária da Avenida Desembargador Moreira, beneficiando os bairros Meireles, Aldeota e Dionísio Torres.

As intervenções correspondem ao trecho entre a Av. Pontes Vieira e Av. Abolição, com serviços de urbanização, nova pavimentação asfáltica, calçadas com piso intertravado, rampas de acessibilidade, nova sinalização, reforma do canteiro central, pavimento em concreto nos pontos de ônibus, nova iluminação e paisagismo.

Todos os detalhes sobre as intervenções e cronograma de obra serão apresentados durante a assinatura da ordem de serviço.