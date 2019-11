Prefeitura de Fortaleza assina convênio com o Iprede

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e a secretária da Saúde, Joana Maciel assinam nesta terça-feira (12), o novo convênio com o Instituto da Primeira Infância (Iprede), com o objetivo de ampliar o atendimento do serviço do público infantil da Capital. O evento acontece na própria sede do Iprede.

O Iprede foi fundado em 1986 por um grupo de profissionais sensibilizados pela condição das crianças em desnutrição grave e vivendo em situação de vulnerabilidade social e pobreza.

Serviço:

Assinatura do convênio com o Iprede

Data: 12/11 (terça-feira)

Hora: 10h

Local: Rua Professor Carlos Lobo, 15 – Cidade dos Funcionários