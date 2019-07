Prefeitura de Fortaleza divulga esquema de mobilidade e segurança para o Fortal 2019

A operação de trânsito inicia a partir do meio-dia desta quinta-feira (25), com o monitoramento do tráfego e coibição de estacionamento irregular na Avenida Aldy Mentor e nas principais rotas de chegada e saída da Cidade Fortal, espaço onde acontece o evento. Serão dispostos 100 agentes e orientadores de tráfego que irão atuar em conjunto para facilitar o deslocamento do público no local.