Prefeitura de Fortaleza entrega requalificação da Praça João Ventura Martins, no bairro Luciano Cavalcante

O prefeito Roberto Cláudio entrega, nesta terça-feira (14), às 18 horas, a requalificação da Praça João Ventura Martins totalmente restaurada para o convívio dos moradores do bairro Luciano Cavalcante (Regional II). O equipamento público está situado na Avenida Rogaciano Leite com a Rua Odete Carneiro Ximenes.

O novo espaço de lazer, que possui área total de 2.204,28m², recebeu novo projeto paisagístico com a implantação de jardins, mobiliários urbanos com bancos e lixeiras seletivas, além da implantação de pavimentação com rampas de acessibilidade, piso intertravado, piso podotátil e recuperação do meio-fio. A praça recebeu, ainda, a instalação de nova iluminação, promovendo maior segurança e a ocupação da população na área.

Como forma de estimular práticas saudáveis, a Prefeitura instalou uma Academia ao Ar Livre com vários equipamentos de ginástica, além de mesas com jogos de tabuleiro, de dama e de xadrez. Uma novidade para os desportistas da região é que a Praça conta também com um campo de vôlei de praia para ampliar as opções de atividades.

A Praça João Ventura Martins ganhou também o 39º Parque Infantil instalado na área da Regional II, como parte do projeto Praça Amiga da Criança, que tem à frente a primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra.

No bairro Luciano Cavalcante, a Prefeitura já reformou outras cinco praças: Praça Fotógrafo Josué de Castro, Largo Murilo Albuquerque Sá, Praça Lourdinha Campos, Praça dos Maias e a Praça Jornalista Durval Aires de Menezes.

Para o secretário da Regional II, Ferruccio Feitosa, essa iniciativa de melhorias dos espaços públicos promove oportunidades de lazer, cultura e esporte, em convívio coletivo. “As reformas nas praças da Cidade são um exemplo de qualificação dos espaços públicos, oferecendo mais lazer e bem-estar para as famílias. Com a revitalização desses equipamentos, o poder público garante à população espaços modernos de qualidade e com mais segurança”, explicou.

Reformas de praças

A requalificação da Praça João Ventura Martins integra o maior Programa de Requalificação de Praças e Áreas Verdes do Município, que tem proporcionado segurança e mais qualidade de vida aos fortalezenses. Em toda a Capital já foram feitas mais de 300 reformas de espaços públicos de lazer, por meio do Município. Somente na área da Regional foram reformadas 75 praças. Até o final deste ano (2020), mais 150 praças deverão ser entregues à população.

Serviço

Entrega da requalificação da Praça João Ventura Martins

Data: 14/01 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Avenida Rogaciano Leite com Rua Odete Carneiro Ximenes – bairro Engenheiro Luciano Cavalcante

(*)com informação da A.I