Prefeitura de Fortaleza entrega segunda etapa das obras de alargamento e urbanização da Av. José Jatahy

O prefeito Roberto Claudio entrega, nesta terça-feira (03), às 18h, as obras de alargamento e requalificação da segunda etapa da Av. José Jatahy e a reforma da praça Vila São José, no bairro Jacarecanga (Regional I). O alargamento da via permitiu a finalização do primeiro anel viário de Fortaleza, dando mais uma opção de percurso para o litoral da Barra do Ceará e Mucuripe.

Na região foi construída uma passagem em nível no cruzamento da via com a Av. Tenente Lisboa (linha Oeste do Metrofor), para facilitar a ligação das avenidas Francisco Sá e Presidente Castelo Branco. Toda a extensão da obra corresponde a, aproximadamente, 730 metros de área com nova pavimentação, sistema de drenagem, calçadas com piso intertravado, nova iluminação, ciclofaixa e paisagismo com o plantio de 257 árvores de médio porte, todas de espécies nativas.

Com investimento de R$ 2 milhões, a intervenção possibilitou a continuação do alargamento da Av. José Jatahy que, em 2016, recebeu cerca de 1km de nova infraestrutura viária, com início no viaduto da Av. José Bastos até a Av. Bezerra de Menezes.

Praça Vila São José

A Prefeitura entrega também, por meio da Secretaria Regional I, a revitalização da Praça Vila São José. A requalificação, de valor superior a R$ 365 mil, conta com Academia ao Ar Livre e Parque Infantil, do Projeto Praça Amiga da Criança.

Com 2.822 m² de área construída, o espaço passou por reforma na quadra poliesportiva e nova iluminação, integralmente substituída por luzes brancas, o que proporciona mais segurança aos moradores da localidade. A praça recebeu novos mobiliários urbanos, a exemplo de lixeiras seletivas e bancos, mesas de jogos e jardins. Foram instalados piso podotátil, rampas de acesso e pavimentação das vias do entorno da praça, com sinalizações adequadas.

A comunidade do Jacarecanga já recebeu a reforma de seis praças, construção do Canal Jacarecanga e de Ecoponto, instalação de três Estações Bicicletar, revitalização da Avenida José Jatahy, requalificação de vias públicas, dentre outros benefícios. A reforma da Praça Vila São José integra o maior Programa de Requalificação de Espaços Públicos e Áreas Verdes da cidade. Já foram realizadas mais de 300 reformas e a previsão é de que mais 150 praças sejam reformadas até 2020 em todas as Regionais.

Serviço

Entrega das obras de alargamento e urbanização da Av. José Jatahy e Praça Vila São José

Data: 03/12 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Praça Vila São José – Rua Maria Luíza com Rua Adriano Martins (por trás do Centro Fashion, depois grupo segue para a Avenida José Jatahy)