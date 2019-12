Prefeitura de Fortaleza envia à Câmara projeto que cede terreno ao MPCE

O prefeito Roberto Cláudio enviou para a Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei para cessão de um terreno ao Ministério Público do Ceará (MPCE). A propriedade tem cerca de 5.000m2 e localiza-se na Av. Maria Alice Ferraz, s/n, bairro Luciano Cavalcante.

Segundo o promotor de Justiça Raimundo Filho, coordenador do Núcleo de Apoio Técnico (Natec) do MPCE, espera-se que seja construído, no local, sedes para Promotorias de Justiça. “Este terreno tem excelente localização, muito próximo ao Fórum, às sedes das Promotorias Criminais e da Fazenda Pública, o que vai facilitar muito o deslocamento dos membros. Estamos na expectativa de que o nosso pleito seja analisado pela Câmara ainda este ano”, disse.