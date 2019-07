Prefeitura de Fortaleza gasta R$ 1,6 milhão com alugueis de prédios para serviços

Em 2019, o valor mensal pago pela gestão municipal com aluguéis chega a R$ 1,6 milhão. Se os gastos forem mantidos, o pagamento resultará em R$ 19,2 milhões até o fim deste ano. As informações são das Secretarias Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e de Finanças (Sefin), sendo obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e de dados do Sistema Verdes Mares.