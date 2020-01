Prefeitura de Fortaleza: “MDB está de portas abertas para discutir aliança”, diz Walter Cavalcante

O deputado estadual Walter Cavalcante participou, nos últimos três dias, de reuniões comandadas pelo ex-senador Eunício Oliveira e disse, nesta terça-feira (21), que o MDB está de portas abertas para discutir com todos os partidos a formação de uma aliança na sucessão do prefeito Roberto Cláudio no primeiro turno, mas não descartou a hipótese de lançamento de candidatura própria. Walter destacou, ainda, a boa proximidade hoje entre a sigla e o Governador Camilo Santana (PT).

‘’Temos um bom diálogo com o Governador (Camilo) e é um dos nossos parceiros nas eleições deste ano. Isso não significa dizer que iremos fechar as portas para conversas com outros partidos’’, afirma Walter, ao se referir a corrida pela Prefeitura de Fortaleza.

O sentimento entre as lideranças estaduais, segundo Walter Cavalcante, é uníssono: ‘’A nossa prioridade é avançar com o governador’’, enfatizou o emedebista, ao dizer, também, que, se decidir pela candidatura própria, o MDB tem nomes como Eunício Oliveira e o empresário Gaudêncio Lucena. ‘’O meu nome também está à disposição do partido’’, disse Walter, atual presidente da Comissão Provisória do MDB na Capital.

Walter repetiu as palavras do ex-senador Eunício Oliveira transmitidas aos correligionários: o MDB está de portas abertas para conversar com lideranças de outras agremiações. ‘’O senador Eunício disse que iremos conversar com todas as lideranças que nos procurarem na disputa pela Prefeitura de Fortaleza’’, expôs Walter, ao antecipar que, nessas reuniões com o ex-senador Eunício Oliveira, ficou acertada a reestruturação do MDB na Capital com a transformação, até o final deste mês, da Comissão Provisória em Diretório Municipal. Walter continuará no comando da sigla em Fortaleza.