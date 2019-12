Prefeitura de Fortaleza realiza XII edição do Fórum Adolfo Herbster

A Prefeitura de Fortaleza realiza, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o XII Fórum Adolfo Herbster, nesta quinta-feira (12), às 08h30, no BS Design Corporate Tower, no bairro Aldeota. O evento debaterá, junto à sociedade civil organizada e técnicos de diversas áreas, assuntos relevantes para fomentar o poder público, iniciativa privada e sociedade civil a planejarem integradamente o bem-estar da população de Fortaleza.

O Fórum Adolfo Herbster, instituído pela administração municipal em 1979, promove debates com a sociedade visando ampliar os instrumentos de desenvolvimento urbano para Fortaleza. A 12° edição abordará as inovações das atividades econômicas, o cenário do mercado imobiliário e a responsabilidade social, com foco no “fazer cidade”.

A iniciativa contará com três painéis. O primeiro será “Empreendendo na Cidade”, com a participação de Tiago Diógenes, diretor de operações do grupo Delivery Menu. Já o segundo será intitulado “Habitando na Cidade” e contará com a colaboração de Ênio Arêa Leão, sócio fundador do Escritório Arêa Leão. O último painel será “Vivendo a Cidade” e terá a participação do Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas (Cufa). A palestra de encerramento será ministrada pela titular da Seuma, Águeda Muniz. Na ocasião, a titular lançará um dashboard, que consiste em um painel visual, com importantes indicadores sobre as atividades econômicas prospectadas e efetivadas em Fortaleza. Os dados ficarão disponíveis para consulta pública no Canal Urbanismo e Meio Ambiente.