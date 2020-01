Prefeitura de Granja cancela o carnaval e investe 1,2 milhão na prevenção de desastres

Pelo segundo ano consecutivo o carnaval do município de Granja foi cancelado com o objetivo de investir em obras que contenham a força das águas na cidade e para reforçar na assistência social em casos de famílias desabrigadas. Tradicionalmente, o município recebe as maiores precipitações do estado. Só nos primeiros dias do ano já são mais de 300 milímetros, o que fez o nível do rio Coreaú elevar acima do esperado para a época.

Segundo a prefeita Amanda Aldigueri (PDT), Granja sempre está entre as recordistas de chuva, mas dessa vez há algo inédito. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no fim de janeiro e início de fevereiro o município deve receber chuvas de intensidade ‘fortíssimas’. A prefeita defende que não faz sentido o município gastar com quatro dias de folia correndo o risco de testemunhar tragédias no restante do ano.

Com a economia de 1,2 milhão de reais, serão realizadas ações preventivas como a recuperação de córregos, rios, riachos, drenagens, recuperação de pontes, manutenção de passagens molhadas e bueiros, para o destino correto de resíduos.

Em pleno ano eleitoral, a Prefeita Amanda Aldigueri mostra compromisso e responsabilidade. É uma atitude que desagrada parte da população, assim como também os foliões, mas mostra responsabilidade com a coisa pública, sendo portanto necessária, complementou o ex-gestor do município Romeu Aldigueri, hoje Deputado Estadual pelo PDT.

A decisão é ratificada pelo fato de que os dois açudes mais relevantes da região – Gangorra e Anjicos – quando sangram, suas águas vão para o rio Coreaú. Estes sangraram ano passado, após 10 anos, porém estavam com 20% da capacidade neste mesmo período. Hoje, ambos já apresentam 80% de acúmulo de água, o que significa que sangrarão bem mais cedo do que em 2019. Estamos no começo da quadra invernosa e os principais reservatórios de água já estão muito acima do registrado na nossa história recente, portanto temos que honrar nossa preocupação maior, que é sempre com as pessoas”, comenta a Prefeita.

Granja ocupa os primeiros lugares em eficácia educacional com 9 das 10 melhores escolas em índice de leitura de todo o Brasil, inclusive sendo protagonista de matéria do Estadão de São Paulo. O município tem 59 escolas nota 10 e cresceu 80 posições (saindo da colocação 183, penúltima do estado, para a posição de número 64) no Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) medido pelo Ipece que faz a avaliação de forma multidisciplinar.