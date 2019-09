Prefeitura e Cagece alinham ações para obras do Avança Caucaia

Representantes da Prefeitura e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) reuniram-se nesSa quarta-feira (4) para o alinhamento de ações do Avança Caucaia, maior programa de infraestrutura integrada da história do município. O encontro aconteceu na sede da Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), no bairro Itambé.

Com intervenções já em andamento na Grande Jurema, o Avança Caucaia será também acompanhado de perto por equipes da Cagece, conforme protocolo instituído hoje. Assim, eventuais ligações sanitárias e de fornecimento de água que necessitem ser criadas ou precisem de reparos poderão ser feitas em parceria.

“Isso vai fazer com que a gente reduza muito a possibilidade de a obra ser concluída e pouco tempo depois a Cagece precisar quebrar pra fazer um novo ligamento nas redes dela. Estamos fazendo isso para otimizarmos tempo e recursos”, explica o coordenador-geral do Avança Caucaia, Fábio Mota.

A parceria vale tanto para obras já em andamento quanto para futuros projetos, já que o Programa tem tempo de execução de até cinco anos. Dessa forma, equipes da Cagece começaram a visitar as ruas que estão sendo requalificadas imediatamente após a reunião.

Por ora, o Avança Caucaia tem canteiros em vias dos bairros Potira e Araturi e na avenida São Vicente de Paula. Nas próximas semanas, o programa chegará às ruas da comunidade do Mestre Antônio, à avenida da Integração e à estrada da Barra Nova, uma demanda popular antiga.

O Avança Caucaia é financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e tem orçamento global de R$ 320 milhões. Com esse recurso, a Prefeitura vai levar asfalto novo para mais de 500 ruas do município e executar outras obras importantes, como a construção de viaduto, ponte, praças, ecopontos e Centro de Eventos, além da urbanização de lagoas e fomento a microempreendedores e projetos sociais.

(*)com informação da A.I