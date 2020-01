Prefeitura e Governo beneficiam mais de 41 mil pessoas com sistema de abastecimento

O prefeito Naumi Amorim entregou nesse sábado (4) com o governador Camilo Santana o novo sistema de abastecimento de água do Capuan e adjacências. A rede foi ampliada e vai beneficiar cerca de 41 mil pessoas do bairro e das localidades de Genipabu, Jardim do Amor e Jandaiguaba, que há anos reivindicavam a obra.

A ampliação é fruto de parceria da Prefeitura com os governos Estadual e Federal. Foram implantados quase 42 quilômetros de rede de distribuição, cerca de dez quilômetros de adutora e três reservatórios para armazenamento de água.

É agradecendo que a gente consegue mais. Por isso, governador, meu muito obrigado pelo o que o senhor tem feito por Caucaia. Porque a gente pode até viver sem energia elétrica, mas sem água, não. Isso tem impacto não só dentro das casas. Melhora também pro comércio, disse Naumi.

Foram investidos R$ 15 milhões na ampliação do sistema, que agora vai garantir água para milhares de famílias.

Essa é uma obra que beneficia milhares de pessoas. Uma das coisas mais importantes da vida das pessoas é a água. Por isso, temos que garantir água de qualidade e a continuidade do abastecimento. Investir nessa questão é importante porque a população cresce, as demandas aumentam e a infraestrutura tem que acompanhar. Caucaia cresceu muito e precisava ampliar seu atendimento, declarou Camilo.

Ele lembrou que em breve voltará ao município para inaugurar com o prefeito o reservatório do Taquarão, localizado na Taquara, cujas obras estão em fase final e, quando concluídas, aumentarão em 50% a capacidade de distribuição de água em Fortaleza e Região Metropolitana, incluindo Caucaia. Com a ampliação do sistema no Capuan, 2.700 famílias que não tinham acesso à água em casa foram integradas à rede.

O prefeito Naumi tem travado lutas diárias para melhorar a vida do povo de Caucaia. Obras como essa provam que todo o esforço tem valido à pena. Garantir acesso à água é assegurar qualidade de vida à população. Mais saúde e mais dignidade. E a gente sabe que muito mais coisa boa tem pra chegar, reforçou a primeira-dama de Caucaia e deputada estadual Erika Amorim.

A parceria da Prefeitura com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi enaltecida por todos os gestores. No fim do ano passado, o convênio entre as duas entidades foi renovado e o plano de investimentos para ampliação dos serviços ultrapassa os R$ 800 milhões para os próximos cinco anos.

Moradora do Capuan há quase duas décadas, dona Maria Jesuína, de 49 anos, teve hoje um sonho realizado. “Essa questão da água aqui era séria. Foi um problema crônico pra gente durante muito tempo. A gente sempre reclamava, mas ninguém fazia nada. Ficava só na promessa. Agora, finalmente, olharam pra gente e a coisa vai melhorar. Já melhorou.”

Camilo Santana anunciou ainda a construção de uma areninha no Capuan. O espaço será viabilizado fruto de parceria do Governo com a Prefeitura, a exemplo do ocorrido com a areninha do Parque Guadalajara, na Grande Jurema. O equipamento funcionará no Campo do Capuan e deve receber técnicos já nas próximas semanas.