Prefeitura e Instituto Iracema promovem ação de esporte e sustentabilidade na Praia de Iracema

A Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Iracema promovem, neste sábado (14), a partir das 8 horas, uma ação de esporte e sustentabilidade na Praia de Iracema.

Entre as atividades previstas , estão limpeza da orla, separação e pesagem do lixo recolhido, oficina de confecção de lixeiras de papelão, roda de conversa com o tema: “De Óleo no Lixo”, além da oficina de Beach Soccer para iniciantes.

A programação, aberta ao público, conta ainda com apresentação musical da banda Apanhadores de sonhos, às 17 horas, na Praia do Lido/Crush.

“Será um dia de atividades de incentivo às práticas saudáveis ao ar livre e conscientização de preservação do meio ambiente nas praias. Uma programação diferente e convidativa a todos que estiverem pela Praia de Iracema, reunindo esporte, música e oficinas”, destacou Davi Gomes, presidente do Instituto Iracema.

A iniciativa, promovida também pela Asssociação de Altinha do Estado do Ceará (Altinha 085), recebe o apoio do Mercadinho São Luiz, do projeto Praia Limpa é Mais Legal da loja Greenish, Cagece e Socrelp.

Programação

Manhã (local de concentração Greenish)

8:00 – Café da manhã e entrega de kits

8:30 – Limpeza da orla

10:00 – Separação e pesagem do lixo

11:00 – oficina de confecção de lixeiras de papelão (os moradores de rua serão convidados a participarem).

Tarde (local de concentração: Praia Lido /Crush, próximo a quadra de beach soccer)

15:00 – Demo de Altinha e Futmesa + dj

16:00 – Roda de conversa com o tema: De óleo no lixo

17:00 – Oficina de Beach Soccer para iniciantes + Apanhadores de sonhos (atração musical)

Serviço

Data: 14/12 (sábado)

Hora: 8h às 12h e 15h às 18h

Local: Praia do Lido/Crush e Casa Greenish