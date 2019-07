Prefeitura instala iluminação nas duas vias da avenida Ulysses Guimarães

A Prefeitura de Caucaia atendeu, nos bairros Parque Leblon e Iparana, na zona costeira do município, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) e começou neste fim de semana a instalar um sistema de iluminação pública.

Os equipamentos estão sendo instalados no trecho da avenida Ulysses Guimarães que compreende o começo da ponte sobre o rio Ceará (no sentido de quem vai para Fortaleza) e o primeiro posto de combustíveis (no sentido de quem entra no território de Caucaia).

Segundo o titular da SPSPTrans, Francisco de Assis Medeiros, o serviço contempla as duas mãos da avenida. Estão sendo instaladas 25 luminárias de 400 Watts nas laterais da via, além de equipamentos no canteiro central – com 15 postes e 30 luminárias de LED.

Estão sendo instaladas ao todo, portanto, 55 luminárias. “Ali era uma região muito escura e a pista é muito larga, o que representava um risco pra todo mundo. Era uma reivindicação dos moradores há muito tempo porque os acidentes de trânsito eram recorrentes”, detalha Assis Medeiros.