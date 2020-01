Prefeitura instala nova iluminação na praça do Capuan

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), substituiu todas as luminárias da praça do Capuan. A iniciativa faz parte do planejamento do órgão para melhorar a qualidade no sistema de iluminação pública da cidade. As ruas no entorno da praça também receberam nova iluminação.

Segundo o secretário da SPSPTrans, Assis Medeiros, 37 luminárias de LED foram instaladas. “São 34 luminárias com potência de 120 watts e mais três lâmpadas de 210 watts, garantindo maior segurança e iluminação para o ambiente”, explica.

Já nas ruas do entorno do espaço, foram instaladas mais seis luminárias com lâmpadas de vapor metálico com potência de 150 watts e mais um poste de concreto com nove metros de altura.

Ao todo, 21 praças de diversos bairros de Caucaia já receberam novo sistema de iluminação.