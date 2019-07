Prefeitura institui Conselho Municipal de Meio Ambiente

A Prefeitura de Caucaia instituiu nesta quinta-feira (18) o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema).

Presidido pelo secretário municipal de Planejamento Urbano e Ambiental, Daniel Cavalcante, o colegiado tem o objetivo de “trabalhar na preservação do meio ambiente, inclusive dando prioridade às áreas de proteção ambiental invadidas, promovendo sua revitalização.”

As reuniões do conselho acontecerão mensalmente.

Também integram o Comdema o presidente do Instituto de Meio Ambiente de Caucaia, Hugo Pontes, além de representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri), Secretaria Municipal de Educação (SME), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Ibama, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema) e do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Representantes da sociedade civil organizada também estão convidados a compor o Comdema, sendo convocados através de edital publicado no Diário Oficial do Município.