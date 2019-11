Prefeitura lança edital de apoio ao desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio

A Prefeitura de Fortaleza abre inscrições, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), para o Edital de Apoio ao Desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio 2020. O processo de inscrição ficará disponível até às 10h do dia 21 de novembro.

Para acessar o edital, clique aqui.

Para acessar a ficha de inscrição e demais anexos, clique aqui.

O edital prevê seleção de 37 projetos de agremiações carnavalescas, com apoio financeiro de R$ 915.999,98. Blocos, Cordões, Maracatus, Escolas de Samba e Afoxés estão entre as agremiações carnavalescas que desfilarão na Domingos Olímpio durante o Carnaval, que segue do dia 22 a 25 de fevereiro de 2020.

As agremiações contempladas deverão realizar uma apresentação na Avenida Domingos Olímpio, no período do Carnaval de Fortaleza de 2020, e uma apresentação ou uma ação educativa, escolhida pela Secultfor, no decorrer do ano de 2020.

Inscrições

Os interessados deverão entregar toda a documentação exigida no Edital, em envelope lacrado, no Setor de Protocolo da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR), até 20 de novembro de 2019, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e no dia 21 de novembro de 2019, das 8h às 10h. Os envelopes serão abertos, em sessão pública, no dia 21 de novembro, após às 10h.

O proponente deve acompanhar a tramitação do Edital no site e-compras da Prefeitura de Fortaleza, onde serão divulgadas todas as etapas e as notificações sobre o certame.

Serviço

Edital de Apoio ao Desfile de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio 2019

Inscrições: Até às 10h do dia 21 de novembro

Local: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (Rua do Rosário, número 77, Centro)

Acompanhe o processo do edital aqui